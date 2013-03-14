Політолог вважає, що Європа втомилася від української опозиції

Таку думку висловив глава правління Інституту української політики Кость Бондаренко, пише РБК-Україна.

«За службовим обов'язком, я багато спілкуюся з європейськими політиками, і всі вони, як один говорять, що як би європейці не відносилися до чинної влади, українська опозиція для них ще гірше в плані дотримання елементарних норм демократії, розуміння парламентаризму, договороздатності», - зазначив політолог.

У зв'язку з цим, за його словами, нещодавня заява Штефана Фюле про необхідність розблокування парламенту, показує позицію Європи. «У цьому плані заява Фюле відображає позицію європейців, вони втомилися від скарг та апеляцій опозиції, що Європа з ними. Своїми словами він дав зрозуміти, що Європа готова мати справу з Україною нинішньої, оскільки тут легітимний уряд, Президент, парламент. І тому блокування однієї з гілок влади не подобається європейцям. Це не несе конструктиву, а лише гальмує процеси зближення України і Європи», - сказав Бондаренко.

У зв'язку з цим, на його думку, до політичних сил, блокуючим трибуну, вже виникає низка запитань у власних виборців. «Для опозиції це більш ніж важливо, оскільки опозиційний електорат переважно проєвропейський. Якщо у нас будуть проблеми з євроінтеграційними процесами, то до опозиції будуть питання у виборців. Що для опозиції важливіше - сенсорна кнопка, Власенко чи Європа? Тому я думаю, що опозиція вступила в боротьбу, не зовсім прорахувавши свої шанси і можливості», - резюмував експерт.

Нагадаємо, в середу Фюле, виступаючи в Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту, відзначив важливість розблокування Верховної Ради. Він підкреслив, що парламент повинен працювати прозоро і передбачувано, слідуючи букві і духу своїх власних правил.