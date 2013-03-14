Янукович зустрічається з президентом Латвії «віч на віч»
12:06, 14 березня 2013Політика
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У Києві розпочалися переговори Президента України Віктора Януковича та Президента Латвійської Республіки Андріса Берзиньша у форматі «віч-на-віч».
Андріс Берзиньш прилетів до Києва
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Я дуже ціную Вашу активну позицію щодо двостороннього співробітництва і готовий Вам відповісти такою ж активністю», - сказав В.Янукович на початку зустрічі.
А.Берзиньш, у свою чергу, подякував В.Януковичу за запрошення відвідати Україну та зазначив, що латвійська делегація дуже зацікавлена в цьому візиті.
«Я дуже радий цій зустрічі і думаю, що вона буде дуже продуктивною і цінною для обох країн», - наголосив А.Берзиньш.
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