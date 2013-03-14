Янукович зустрічається з президентом Латвії «віч на віч»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Я дуже ціную Вашу активну позицію щодо двостороннього співробітництва і готовий Вам відповісти такою ж активністю», - сказав В.Янукович на початку зустрічі.

А.Берзиньш, у свою чергу, подякував В.Януковичу за запрошення відвідати Україну та зазначив, що латвійська делегація дуже зацікавлена в цьому візиті.

«Я дуже радий цій зустрічі і думаю, що вона буде дуже продуктивною і цінною для обох країн», - наголосив А.Берзиньш.