Янукович зустрічається з президентом Латвії «віч на віч»

12:06, 14 березня 2013
Політика
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У Києві розпочалися переговори Президента України Віктора Януковича та Президента Латвійської Республіки Андріса Берзиньша у форматі «віч-на-віч».

Андріс Берзиньш прилетів до Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Я дуже ціную Вашу активну позицію щодо двостороннього співробітництва і готовий Вам відповісти такою ж активністю», - сказав В.Янукович на початку зустрічі.

А.Берзиньш, у свою чергу, подякував В.Януковичу за запрошення відвідати Україну та зазначив, що латвійська делегація дуже зацікавлена в цьому візиті.

«Я дуже радий цій зустрічі і думаю, що вона буде дуже продуктивною і цінною для обох країн», - наголосив А.Берзиньш.

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