Експерти розповіли, що заважає євроінтеграції України

«Що відбувся нещодавно саміт Україна-ЄС показав, що наша країна активно рухається по шляху євроінтеграції. Ми підписали спільні документи про адаптацію українського законодавства до європейського, ЄС і Єврокомісія погодилися брати участь у реконструкції газотранспортної системи в Україні, підтвердили свою зацікавленість в участі в управлінні українською ГТС, виділили фінансову допомогу на реалізацію реформ. Папери підписані, почалася активна робота з їх реалізації», - сказав перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань ПЕК Олег Зарубінський.



У той же час, за його словами, головною перепоною на сьогодні на шляху євроінтеграції є паралізований парламент. «Якби у лютому не було блокування ВР, ми б показали ЄС ще більше досягнень. Вже були б прийняті закони, які подав уряд на виконання першої черги зобов'язань перед ЄС для скасування безвізового режиму. Зокрема, це поправки до законопроекту про персональні дані, уточнення до закону про боротьбу з корупцією та інші. Вже на саміті могли б показати, що ми зробили. Внутрішньополітичні суперечки не повинні стояти на шляху євроінтеграційних зусиль України. Як кажуть, шкодити легше, а допомагати важко. Якщо велика частина суспільства вважає, що відносини з ЄС важливі, то не треба шкодити просуванню в цьому напрямку через політичних міркувань», - переконаний політик, повідомляє РБК-Україна.

Політолог Дмитро Видрін констатує, що блокування парламенту опозицією не знаходить розуміння у європейців, оскільки гальмує зближення України і Європи. «Опозиціонери йшли в парламент як демократи, а демократія стає реальністю, коли її гасла сприймаються і розщеплюються в політичній повсякденності. У них є гасла, які не розчинилися у суспільстві. Тому і йдуть в хід кулаки. До речі, сцени блокування я дивився разом з колегами-політологами зі США. Вони нагадали мені, що поняття парламенту, по суті, сформувалося від слова «parle» - говорити. Тобто, це місце, де навіть вороги і опоненти говорять, про щось домовляються або не домовляються, але намагаються вирішити якісь питання словами, а ні в якому разі не кулаками. Мені було дуже соромно перед колегами з США. Хоча чогось іншого важко було очікувати. Зрозуміло, що рафіновані європейці сцен блокування парламенту тим більше не сприймають», - сказав Видрін.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 р. «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України». У документі наголошується, що невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України приймаються з метою забезпечення подальшого розвитку стратегічного партнерства України з Європейським Союзом, його державами-членами на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, завершення в 2013 р. процесу укладення Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом і його подальшої імплементації, а також реалізації домовленостей, досягнутих у ході XVI саміту Україна - ЄС.