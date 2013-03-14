У ГПУ запевняють, що жодних нових справ проти Тимошенко не порушували

Про це УНІАН заявили у прес-службі Генпрокуратури, коментуючи сьогоднішню заяву представників опозиції щодо скерування ГПУ запиту до ЦВК стосовно обставин обрання Ю.Тимошенко народним депутатом у 1996 році.

“Інформація про наявність якоїсь іншої справи - це домисли соратників Ю.Тимошенко. Ніяких справ немає”, - зазначили у прес-службі.

При цьому у Генпрокуратурі наголосили, що всі запити і звернення слідчий здійснює в рамках будь-якого кримінального провадження, в тому числі щодо організації Ю.Тимошенко убивства Євгена Щербаня та розтрати 405,5 млн грн, які об’єднані в одне провадження.

У Генпрокуратурі підкреслили, що слідчий діяв виключно в рамках закону для всебічного дослідження і з’ясування обставин справи, а всі зібрані матеріали слідства стануть відомі під час судового процесу.

Як повідомлялось, сьогодні, 14 березня, партія «Батьківщина» заявила, що Генеральна прокуратура України вимагає від Центральної виборчої комісії надати матеріали про обставини обрання Ю.Тимошенко народним депутатом у 1996 році.

«На замовлення Президента Віктора Януковича Генеральна прокуратура України продовжує винаходити все нові сфальшовані та надумані приводи для розправи над лідером опозиції. У цій ганебній справі влада вже не просто перейшла межу будь-якого здорового глузду, а дійшла до відвертого правового абсурду та прокурорського маразму – виконавці політичного замовлення Банкової зацікавилися документами щодо обрання Ю.Тимошенко народним депутатом у 1996 році, коли вона перемогла за підтримки 92% виборців», - йдеться у заяві.

«Батьківщина» вимагає від Генпрокуратури «припинити фарс навколо Ю.Тимошенко і не ганьбитися на всю країну і світ, а дійсно займатися захистом прав громадян, об’єктивним розслідуванням кримінальних справ, боротьбою із злочинністю та корупцією, яка охопила усі вищі владні ешелони».