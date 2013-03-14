МЗС радить не їхати зараз в Ірак

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«У зв’язку із ускладненням безпекової ситуації на території Республіки Ірак, у тому числі із постійною загрозою скоєння терористичних актів у м. Багдад та інших населених пунктах, МЗС України рекомендує громадянам України утримуватися на даному етапі від поїздок до зазначеної країни», - йдеться в повідомленні.

В разі потрапляння у надзвичайні ситуації МЗС радить громадянам України, які перебувають в Іраку, невідкладно звертатися до Посольства України в Багдаді за номером телефону + 964 790 416 71 52, який працює цілодобово, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України +38 044 238 16 57.