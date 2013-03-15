Президент Литви: ЄС має бути однаково принциповим до України і Росії

Про це, як повідомляє радіо Свобода, вона заявила на саміті лідерів Європейського Союзу.

«Іноді ми бачимо, що деякі європейські держави намагаються застосовувати подвійні стандарти, наприклад, Україні щось не можна, а Росії можна набагато більше. Без жодного сумніву, так не повинно бути", – наголосила президент Литви.

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Дводенний саміт лідерів ЄС відкрився учора у Брюсселі.

Серед тем, які обговорюють лідери країн ЄС, – подолання боргових проблем, відносини з Росією і ситуація у Сирії.