Президент Литви: ЄС має бути однаково принциповим до України і Росії
09:25, 15 березня 2013Політика
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Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що країни Євросоюзу мають бути однаково вимогливими до України і до Росії.
Даля Грібаускайте виступила проти подвійних стандартів
Про це, як повідомляє радіо Свобода, вона заявила на саміті лідерів Європейського Союзу.
«Іноді ми бачимо, що деякі європейські держави намагаються застосовувати подвійні стандарти, наприклад, Україні щось не можна, а Росії можна набагато більше. Без жодного сумніву, так не повинно бути", – наголосила президент Литви.
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Дводенний саміт лідерів ЄС відкрився учора у Брюсселі.
Серед тем, які обговорюють лідери країн ЄС, – подолання боргових проблем, відносини з Росією і ситуація у Сирії.
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