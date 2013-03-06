У МЗС підтверджують, що послу України довелося дещо вислухати в Берліні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в. о. директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Наші посли на регулярній основі зустрічаються в МЗС своїх країн, в тому числі це стосується і нашого посла в Німеччині. Справді, в понеділок у нашого посла в Німеччині була зустріч в МЗС ФРН, в ході якої було обговорено різні питання, в тому числі занепокоєння німецької сторони щодо розвитку ситуації у Верховній Раді України”, - сказав Є.Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня німецька Frankfurter Allgemeine у статті «Німеччина засуджує свавілля української юстиції» повідомила, що МЗС Німеччини викликав "на килим" посла України в Берліні після того, як офіційні українські власті посилили тиск на захисника засудженої екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко народного депутата України С.Власенка.

Як пише Frankfurter Allgemeine, «…як стало відомо у неділю, МЗС Німеччини викликав "на килим" посла України в Берліні після того, як офіційні українські власті посилили тиск на захисника Ю.Тимошенко депутата С.Власенка».

Втручання німецького уряду, відзначає видання, стало реакцією на спроби Верховної Ради України, контрольованої Президентом країни Віктором Януковичем, позбавити парламентарія його мандата, що дозволило б розпочати проти нього кримінальну справу, - колишня дружина звинувачує депутата у недотриманні фінансових зобов'язань - і санкціонувати його подальший арешт. Як підкреслює Frankfurter Allgemeine, цього разу Берлін сформулював свою позицію так жорстко, як ніколи раніше. "Так, Україна може забути про такий бажаний для неї Договір про асоціацію з Євросоюзом, якщо не вирішить питання з Ю.Тимошенко, яка перебуває під вартою", - вважають у німецькому МЗС і Відомстві федерального канцлера Німеччини.

Федеральний уряд, підкреслює видання, встало на захист Ю.Тимошенко не тому, що вона є "ангелом", а тому, що даний випадок є зразком свавілля української юстиції.