У «Батьківщині» не здивуються, якщо Азаров звинуватить Тимошенко в аномальному снігопаді

Про це йдеться у переданій агентству заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«Владі сьогодні потрібно не опікуватися проблемами Юлії Тимошенко і, наче зіпсована платівка, розповідати про те, що вона нібито винна в усіх бідах України. Керівництву держави варто займатися реальними проблемами українців, зокрема, погашенням мільярдної заборгованості по зарплатах та ліквідацією наслідків стихійного лиха у столиці, яку уряд відверто провалив, кинувши мільйони киян напризволяще», - зазанчається у заяві у зв’язку із черговими критичними висловлюваннями прем’єр-міністра Миколи Азарова на адресу Ю.Тимошенко, висловлені ним в інтерв’ю російським ЗМІ.

Окрім того, заяви М.Азарова про те, що «жоден суддя не наважиться ухвалити незаконне рішення у відношенні Юлії Тимошенко за умови перебування в Україні комісії спостерігачів від Європарламенту Кокса-Квасневського, також не відповідають дійсності. Адже дана комісія, як відомо, розпочала свою роботу вже після ув’язнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка і вона неодноразово була свідком того, як залежні від Адміністрації Президента Януковича суди виносили неправосудні рішення в апеляційних інстанціях, відмовляючись об’єктивно розглядати скарги захисників політичних в’язнів»,- заявили в опозиції.

У «Батьківщині» «повною нісенітницею» назвали й «висловлювання Азарова про те, що Юлії Тимошенко раніше нібито вдавалося уникнути кримінальної відповідальності завдяки депутатській недоторканності. Варто нагадати, що коли Президент Кучма за сфабрикованими звинуваченнями намагався посадити за грати Юлію Тимошенко як свого політичного опонента, вона не мала жодної депутатської недоторканності. Пізніше вітчизняні суди закрили всі справи проти Юлії Тимошенко за відсутності складу злочину, ще коли вона не була при владі».

В Об’єднаній опозиції заявили, що не здивуються, якщо «завтра Микола Азаров звинуватить Юлію Тимошенко в аномальному снігопаді, який прокотився Україною».

Автори заяви закликали владу і прем’єр-міністра припинити звинувачувати в усьому попередників, «це вже виглядає просто смішно, адже за останні три роки правління Президента Януковича особисто Микола Азаров вже давно став «папєрєдніком» самому собі».