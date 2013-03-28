Європарламентарії не бачать прогресу в роботі Місії Кокса-Квасневського

«Я звичайно, дуже розчарована тим, що очікувані та бажані результати цієї місії донині відсутні», - наголосила в інтерв`ю Deutsche Welle голова фракції Зелених у Європейському парламенті Ребекка Хармс.

Євродепутатка підкреслила, що Валерія Іващенка все ще не реабілітовано, ”тоді як ситуація з Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком дотепер не покращилася, а погіршилася”. Значно обтяжує роботу місії, на її думку, і позбавлення судом мандатів трьох депутатів Верховної Ради. Водночас Р.Хармс наголосила, що у роботі місії йдеться не лише про ув`язнених політиків, а й загалом про верховенство права в Україні.

Засмучена відсутністю прориву у справах Ю.Тимошенко та Ю.Луценка і представниця фракції Європейської народної партії у Європарламенті Ельжбета Катажина Лукачієвська, яка входить до делегації з парламентської співпраці ”ЄС-Україна”. ”Це показує, що у цій ситуації Україна має свою позицію і не дуже зважає на європейські чи польські суспільні думки”, - сказала вона.

DW нагадує, що Європарламент у червні 2012 року розпочав спеціальну Моніторингову місію Європарламенту під керівництвом П.Кокса і А.Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. У жовтні екс-президенти представили до уваги лідерів фракцій Європарламенту проміжний звіт за результатами свого перебування в Україні.

А.Квасневський тоді розповів про певні успіхи місії, які полягали в тому, що Ю.Тимошенко перевели з колонії до лікарні, а В.Іващенко отримав умовний термін. ”Тоді були сподівання, що за допомоги місії вдасться більш-менш швидко вирішити проблему Ю.Тимошенко і Ю.Луценка”, - зазначає голова Центру прикладних політичних досліджень ”Пента” Володимир Фесенко.

Політичний експерт зазначає, що з часом коло завдань місії розширили - окрім моніторингу судових справ проти екс-урядовців до її повноважень додали контроль над виконанням Україною ”домашнього завдання” з євроінтеграції, від якого залежить доля угоди про асоціацію.

Загалом українські експерти у розмові з DW оцінювали роботу місію більш позитивно, проте закликали не очікувати від неї забагато. ”На цьому етапі того, що можна досягнути, вони досягли”, - вважає голова правління українсько-польської фундації ПАУСІ Тарас Возняк, вказуючи на ”неофіційну” обіцянку Віктора Януковича звільнити Ю.Луценка, про яку повідомляли ЗМІ.

”Якщо буде звільнений хоча б Ю.Луценко, це вже буде вагомий результат цієї місії”, - погоджується В.Фесенко. На його думку, вже сама наявність Місії Кокса-Квасневського є чинником впливу на розвиток ситуації з ув`язненими. ”Їхня присутність на судових процесах не тільки дозволяє отримувати інформацію з першоджерел, але й, хоча б частково, впливає на позицію української влади”, - впевнений В.Фесенко. Він додає, що важливими для розвитку євроінтеграції є й безпосередні контакти екс-президентів з представниками української влади та опозиції.

Остаточний звіт про роботу місії в Україні, за словами голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, має бути опубліковано у квітні. ”Доповідь відіграватиме важливу роль з огляду на рішення, яке має ухвалити Євросоюз щодо підписання угоди про асоціацію”, - зазначила у розмові з DW експерт берлінського Фонду науки і політики Сюзан Стюарт.

Водночас Р.Хармс наголошує, що співпраця між Україною та ЄС не зводиться лише до Угоди про асоціацію. Важливим, на її думку, є і спрощення візового режиму, ”аби полегшити і покращити зв`язок українських громадян із ЄС”. ”Україна - це одна з найважливіших країн нашого сусідства, - наголосила Р.Хармс. - Не лише тому, що Україна така велика, і тому важлива. А тому, що Україна - це частина колишнього Радянського Союзу, у котрій демократія просунулася найдалі”. Євродепутатка переконана, що це вимагає від ЄС безперервної та масштабної участі у сприянні розвиткові демократії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, до ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, в стаціонарі перебуває екс-прем’єр-міністр України Ю.Тимошенко, прибули представники місії Європейського парламенту в Україні - екс-президент Польщі А.Квасневський та екс-президент Європейського парламенту П.Кокс .