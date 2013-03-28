Юристи Київради: скликання термінового засідання порушить регламент

Юристи Київради заявляють, що провести термінове засідання Київради, якого вимагає фракція “БЮТ-Батьківщина”, без порушення регламенту неможливо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради з приводу ініціативи депутатів від “БЮТ-Батьківщини”.

У повідомленні зазначається, що 25 березня секретаріатом Київради був зареєстрований лист голови вищезазначеної фракції з проханням скликати пленарне засідання сесії Київради та призначити його на 28 березня. До порядку денного пропонувалося внести питання про заслуховування інформації голови КМДА Олександра Попова щодо надзвичайного стану в Києві, уточнили у прес-службі Київради.

“Згідно з роз'ясненням Управління правового забезпечення Київради, провести чергове засідання Київради 28 березня, не порушивши регламент, неможливо, оскільки, згідно з регламентом, рішення про проведення пленарного засідання має бути доведено до відома депутатів Київради і населення міста Києва не пізніше, ніж за десять днів до цього засідання Київради”, - пояснюється у повідомленні.

Юристи зазначають, що регламентом передбачено проведення пленарного засідання у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради.

“Втім, заслуховування інформації не передбачає прийняття будь-якого рішення. Заслуховування звіту передбачає лише прийняття звіту до відома. Відповідно, підстав для проведення пленарного засідання у виняткових випадках немає”, - роз'яснюють юристи Київради.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова звернулася до секретаря Київради Галини Гереги з проханням терміново скликати позачергове пленарне засідання щодо питань надзвичайного стану в Києві та позбавлення повноважень О.Попова.