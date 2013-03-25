Батьківщина в Київраді вимагає відставки Попова

Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова вважає, що Київрада має рекомендувати Президенту України Віктору Януковичу звільнити Олександра Попова з посади голови столичної міської держадміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

Т.Меліхова звернулася до секретаря Київради Галини Гереги з проханням терміново скликати позачергове пленарне засідання ради щодо питань надзвичайного стану в Києві та позбавлення повноважень О.Попова.

«Київська влада, Попов зокрема, незважаючи на прогноз погоди та досвід боротьби зі стихією у західних регіонах, заздалегідь не підготувалася та не впоралися із надзвичайною ситуацією в Києві. У п’ятницю деякі люди добиралися додому до дванадцяти годин. У вихідні дні через бездіяльність влади з прибирання від снігу автошляхів громадський транспорт не ходив взагалі, двори будинків та дороги по факту були не розчищені. Понеділок був оголошений вихідним днем через те, що доїхати на роботу нерозчищеними вулицями Києва практично нереально. Думаю, Попов, як і Черновецький свого часу, просто чекатиме, поки сніг розтане з відлигою», - обурена Т.Меліхова.

«Кияни пам’ятають, як Попов звільнив за жахливий стан вуличних проїздів керівників трьох голів райдержадміністрацій. Що очількик КМДА скаже тепер, коли відповідальність за надзвичайний стан лежить безпосередньо на ньому?», - заявила Т. Меліхова.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді наполягає на відставці О.Попова як керівника, «який не впорався з керуванням містом в надзвичайному стані».

«Через непрофесійні дії керівництва міста Київ зупинився. Думаю, Київрада має зібратися, вирішити, як діяти далі для подолання надзвичайного стану, рекомендувати В.Януковичу звільнити від виконання повноважень О.Попова, який ніяк не проявив себе у даній ситуації, та просити ВР призначити вибори Київського міського голови та Київради на 2 червня», - вважає Т.Меліхова.