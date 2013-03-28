Рада земляцтв України в Москві хоче відродити свої «Українські вісті»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на зустрічі керівників українських земляцтв з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою повідомив голова «Ради земляцтв України в Москві» Микола Лях.

«Ми дуже хочемо відновити «Украинские вести». Це була прекрасна газета. Один з олігархів середнього рівня давав гроші на це, але перестав. Газета «згасла». Цього не можна було допустити – у вірмен, азербайджанців є своя газета, білоруси і киргизи мають свої газети в Москві, немає тільки нашої, української газети», - сказав М.Лях.

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Він повідомив, що розраховує обговорити питання відновлення газети з віце-прем'єр-міністром України Костянтином Грищенком, прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, а також з послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Л.Кожара під час свого робочого візиту до Москви сьогодні зустрівся з представниками української громади. На зустріч у Культурному центрі України на Арбаті було запрошено тільки представників українських земляцтв у Москві.