Кожара нагадав, що українці зробили вагомий внесок в російську культуру

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час зустрічі з представниками Ради земляцтв України у Москві, що відбулась в Національному культурному центрі України на Арбаті.

"Українська громада в Росії є найбільшою у світі українською громадою - ніде немає стільки українців, як в Росії. Ви знаєте, що це особлива роль і статус українців, які тут проживають, оскільки наш народ вніс вагомий внесок до загальноросійської культури. Українці тут не тільки гості і приїжджі, українці історично жили на території Росії", - сказав Л.Кожара.

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Він додав, що представники українських земляцтв є одночасно представниками Росії та України.

Міністр наголосив, що Україна не забуває і завжди, незважаючи на економічну скруту, готова допомогти українцям, які проживають за кордоном.

Також Л.Кожара пообіцяв підтримувати Національний культурний центр України у Москві, де діє українська бібліотека, недільна школа, курcи української мови та хор.

За його словами, у центрі з українською культурою можуть ознайомитись, у тому числі й росіяни, а не тільки вихідці з України.