Янукович закликав уряд і ВР пришвидшити ухвалення економічних законів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи сьогодні чергове засідання Комітету з економічних реформ при Президенті України.

В.Янукович зазначив, що Верховна Рада в цьому році практично не працювала і накопичилась ціла низка законів, “які нам треба імплементувати”.

За словами Президента, “сьогодні у цьому залі зібрались ті, від кого це залежить, у першу чергу, це керівники уряду, голови адміністрацій”.

В.Янукович нагадав, що із 18 економічних заходів, які були заплановані на перший квартал цього року, не реалізовано і половини. “Я хотів би почути причини цього і головне - шлях, як виправити ситуацію”, - сказав глава держави.