Янукович наказав невідкладно розглянути помилування Луценка
22:15, 05 квітня 2013Політика
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Глава держави пропонує Комісії при Президентові України у питаннях помилування невідкладно розглянути звернення Валерії Лутковської та Георгія Філіпчука.
Комісія повинна розглянути ці звернення і внести свої пропозиції Главі держави
Президент України Віктор Янукович звернувся до Комісії при Президентові України у питаннях помилування з проханням невідкладно розглянути звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської та колишнього Міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича.
Комісія повинна розглянути ці звернення і внести свої пропозиції Главі держави.
Нагадаємо, що до Президента України надійшло звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської з проханням про помилування Юрія Луценка, а також звернення Георгія Філіпчука з проханням про помилування.
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