Янукович наказав невідкладно розглянути помилування Луценка

Президент України Віктор Янукович звернувся до Комісії при Президентові України у питаннях помилування з проханням невідкладно розглянути звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської та колишнього Міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича.

Комісія повинна розглянути ці звернення і внести свої пропозиції Главі держави.

Нагадаємо, що до Президента України надійшло звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської з проханням про помилування Юрія Луценка, а також звернення Георгія Філіпчука з проханням про помилування.