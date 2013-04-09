Круглий стіл щодо створення нових робочих місць в банківському секторі

Мета заходу – активізація роботи Київського міського центру зайнятості з банківськими установами, обговорення питань стосовно створення нових високотехнологічних робочих місць та співпраці з навчальними закладами щодо підготовки кадрів і працевлаштування киян.

Засідання відбудеться 10 квітня 2013 року, в інформаційному агентстві «Наш продукт», за адресою м.Київ, вул.Старокиївська, 10-Г, початок – о 10 годині.

Організатор заходу – КМЦЗ. Серед учасників – керівники та фахівці столичної служби зайнятості, Київської міської державної адміністрації, банків міста Києва, ІТ-компаній, навчальних закладів, які готують спеціалістів для ІТ-сектору. Зокрема: Віктор Сухомлин – директор КМЦЗ, Олександр Фельдман – представник Асоціації ІТ-компаній, Юлія Безрукова – директор компанії «Альмотек», Олександр Федотов – представник компанії Cryptera в країнах СНД і Європи, Олег Іларіонов – директор Навчально-наукового Інституту інформаційних та комунікаційних технологій Університету економіки та права «КРОК», Олександр Корченко – професор, завідувач кафедрою безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету та інші.

Від банків в роботі круглого столу приймуть участь представники Національно банку України, Приват-банку, Альфа-Банку, ВТБ, банків «Фінанси та Кредит», «Національний Кредит», «Народний Капітал», Укрінбанку, Терра-банку та інших.

До обговорення запропоновані такі питання, як можливість наразі впровадження нових технології в банківському секторі, проблеми підготовки фахівців по обслуговуванню та експлуатації нових систем, порядок підбору та навчання кадрів, взаємодія зацікавлених сторін при цьому та при працевлаштуванні спеціалістів в банківській галузі.

Теми запланових виступів від фахівців столичної служби зайнятості: «Співробітництво з банківськими установами Києва – поточний стан та перспективи у створенні нових робочих місць та працевлаштуванні киян», «Пільги для підприємств, які створюють нові робочі місця», «Можливості КМЦЗ з навчання відповідних фахівців на вимогу роботодавців», «Характеристика пошукачів роботи, які звертаються до КМЦЗ та перспективи їх працевлаштування у банківський сектор», «Діагностика та підбір відповідних кадрів ІТ-спрямованості для банківського сектору».

Представники банків розкажуть про технології криптозахисту та рівень шахрайства, про вимоги до підготовки фахівців, які впроваджують нові технології та обслуговують нові системи, про відповідність банківських технологічних систем чинному законодавству України і т.і. А від представників IT-сектору очікуються виступи щодо нових вимог до трудових ресурсів, тенденцій їх розвитку у ІТ-компаніях з врахуванням впровадження інноваційних технологій, нових клавіатур для банкоматів та перспектив їх впровадження, щодо нових ринкових вимог до кваліфікації фахівців.

З питань участі у засіданні звертайтесь у відділ інформації, зв’язків з громадськістю та ЗМІ центру зайнятості за тел./факс (044) 537-6088 або e-mail kmcz002@p5com.com.

Щодо акредитації на захід представникам ЗМІ радимо звернутись за телефонами (044) 593-6144 або (096) 920-3336, чи електронною поштою e.raichenko@ianp.com.ua.