МЗС: Помилування Луценка слід розглядати як крок на шляху євроінтеграції

У Міністерстві закордонних справ зазначають, що рішення Президента Віктора Януковича про помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка слід розглядати у широкому контексті впровадження першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, рішення прийнято в рамках реалізації політики глави держави щодо декриміналізації та гуманізації законодавства України, спрямованого на його приведення у відповідність до європейських стандартів щодо захисту прав і свобод людини.

Є.Перебийніс нагадав, що європейські інституції високо оцінили підписання Президентом України указу про помилування 6 засуджених, в тому числі колишніх урядовців Юрія Луценка та Георгія Філіпчука.

“Його слід розглядати у більш широкому контексті впровадження визначених Президентом та урядом України економічних та соціальних реформ, передбачених Порядком денним асоціації Україна-ЄС, реформування системи правосуддя та виборчого законодавства, реалізації інших важливих першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС”, - сказав Є.Перебийніс.

Він зазначив, що Україна має намір продовжувати тісну взаємодію з інституціями та державами-членами Європейського Союзу з усіх питань, які становлять інтерес у відносинах.

“Розраховуємо на ухвалення позитивного рішення щодо підписання під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» у листопаді Угоди про асоціацію між Україною і ЄС», - наголосив Є.Перебийніс.

Він також зазначив, що уряд України продовжує виконувати план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Г.Філіпчука.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Лідери Євросоюзу за підсумками останнього саміту Україна-ЄС, котрий відбувся у лютому ц.р. в Брюсселі, заявили, що очікують більшого прогресу від української влади у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Європейські політики зазначили, що українська влада повинна продемонструвати конкретні досягнення до травня цього року, оскільки ЄС потребує ще додаткового часу на внутрішні процедури, аби Угода про асоціацію могла бути підписана на саміті в листопаді 2013 року.