Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив державний візит до Ізраїлю і відбув до Києва.

Як повідомляв УНІАН, державний візит В.ЮЩЕНКА до Держави Ізраїль тривав 13-15 листопада.

У ході візиту Президент, зокрема, зустрівся із Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ, із спікером Кнесету (парламенту) Далією ІЦИК та прем’єр-міністром Егудом ОЛЬМЕРТОМ.

Також В.ЮЩЕНКО відвідав Меморіальний комплекс-музей «Яд-Вашем», де оглянув експозицію та взяв участь у покладанні вінка до пам’ятника жертвам Голокосту.

Крім того, Президент України відвідав Палестинську Національну Автономію, де провів зустріч із Президентом Національної Автономії Махмудом АББАСОМ.

Окрім того, в Єрусалимі В.ЮЩЕНКО зустрівся із Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.