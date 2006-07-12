Ющенко зустрінеться сьогодні з Морозом і лідерами фракцій

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує зустріч з лідерами всіх парламентських фракцій і з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета переговорів – спільно знайти спосіб вирішення кризової ситуації, яка склалася в українському парламенті.

Час зустрічі уточнюється.