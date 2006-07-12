Ющенко зустрінеться сьогодні з Морозом і лідерами фракцій
09:15, 12 липня 2006Політика
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Час зустрічі уточнюється
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує зустріч з лідерами всіх парламентських фракцій і з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета переговорів – спільно знайти спосіб вирішення кризової ситуації, яка склалася в українському парламенті.
Час зустрічі уточнюється.
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