Луценко: на керівних постах у міліції залишатися тверезим практично неможливо

Про це він сказав в інтерв'ю "Обкому".

На запитання кореспондента видання про спиртне і про чутки, що Луценко, мовляв, мало не кожен день напідпитку бачать, екс-міністр відповів: "Мені по барабану, що вони пишуть, ніяких нервів не вистачить на це реагувати. Після звільнення я пригубив шампанського з Коксом і Кваснєвським і пригубив білого вина в перший день, коли прийшов до себе додому. Більше я собі дозволити не можу ".

Луценко розповів, що у в'язниці йому дуже хотілося пива - "а зараз просто не хочеться. Може, організм, може, вік ..." "У міліції, я вам чесно скажу, чоловік непитущий на керівній посаді не зможе працювати. Якщо він серцем пропускає через себе те, що там робиться, залишитися тверезим там практично неможливо. А в політиці, я вважаю, це можливо", - сказав Луценко .