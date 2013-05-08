75% жителів України святкують День Перемоги (опитування)

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group з 19 по 29 квітня 2013 року. Результати опитування оприлюднені на сайті компанії.

За даними дослідження, як звичайний вихідний 9 травня сприймають 13% українців і лише для 3% жителів країни 9 травня - звичайний день тижня.

Найбільше тих, для кого 9 травня - це велике свято, серед жителів Півдня (91%), Сходу (89%) та Центру (87%) України, серед людей у віці 50-54 роки (87%) і старше 55 років (88%), а також серед міських жителів (86%).

Як звичайний вихідний 9 травня найчастіше сприймають жителі Заходу України (28%), молодь до 30 років (19%).

Для більшості українців (79%) значимість такого свята як День Перемоги залишилася незмінною. Кожен десятий українець (10%) стверджує, що значимість Дня Перемоги для нього зросла в порівнянні з попередніми роками, практично стільки ж (8%) вважають, що значимість свята для них за останні роки знизилася.

Більшість українців (75%) 9 травня збираються святкувати День Перемоги, тоді як 18% жителів країни не святкуватимуть День Перемоги.

Думки щодо святкування Дня Перемоги розділилися у жителів Західної України - 50% населення даного регіону збирається святкувати День Перемоги, тоді як 42% - не збирається цього робити.

Також опитування показало, що більшість українців мають родичів та близьких, які загинули (68%) під час Великої Вітчизняної/Другої світової війни.

Найбільше загиблих у роки війни родичів і близьких мають жителі Центральної (74%) і Південної (73%) України.

87% українців знають про життя своїх близьких і родичів під час війни: 44% опитаних - багато дізналися безпосередньо з розповідей, сімейних архівів, а 43% - знають про життя своїх близьких і родичів у роки війни в загальних рисах.

Дві третини українців (60%) розмовляють про минулу війну у своїй сім'ї, тоді як 39% опитаних не розмовляють про війну. Найчастіше про війну розмовляють українці старшого покоління: у віці 50-54 роки (70%) і люди старше 55 років (72%).

Крім того, більше половини українців (58%), які обговорюють тему Великої Вітчизняної Війни, визнають, що роблять це, як правило, напередодні та під час святкування Дня Перемоги.

Збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю у 24-х областях України, АР Крим, Києві та Севастополі. Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за місцем проживання (область), статтю і віком. Обсяг вибіркової сукупності склав 2178 осіб. Очікувана середня помилка вибірки становить + -2,2%.