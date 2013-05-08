Янукович знову навідається в Артек

Сьогодні, 8 травня, Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до м. Севастополь та відвідає Міжнародний дитячий центр «Артек».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович відвідував «Артек» у серпні 2012 року. Тогдп Президент ознайомився з роботою дитячого табору «Морський».

Довідка УНІАН. Дитячий табір «Морський» - перший табір «Артека», почав свою роботу в червні 1925 року. Після реконструкції у 2003-2005 роках «Морський» працює протягом року. За зміну він може прийняти до 420 дітей. У таборі 5 комфортабельних спальних корпусів з усіма зручностями. На території табору є конференц-зал, інтернет-клуб, спортивно-ігровий зал (більярд, настільний теніс, шахи), медична кімната, спортивні майданчики, 9 закритих холів, 4 відкриті майданчики тощо.