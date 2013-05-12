Папа Франциск канонізував 800 італійців

У південноіталійському місті Отранто турки відрубали їм голови за те, що вони відмовилися прийняти іслам.

Імена цих людей невідомі, за винятком лише одного чоловіка - Антоніо Примальдо.

За два місяці на престолі Папа Франциск проголосив більше святих, ніж будь-хто з його попередників.

Серед канонізованих у неділю є дві черниці з Латинської Америки - Лаура Монтойя з Колумбії та Марія Ґвадалупе Ґарсіа Завала з Мексики, які померли в ХХ столітті.

Перша колумбійська свята, Мати Лаура Монтойя, присвятила своє життя допомозі місцевим людям. Інша жінка, яку Папа Франциск нарік Мати "Лупіта", переховувала католиків під час боротьби уряду з релігією в 1920 році.

Італійських "мучеників Отранто" стратили після того, як 20 000 турецьких солдатів увійшли в їхнє місто на південному сході Італії.

У проповіді Папи Франциска, яку він виголосив перед десятками тисяч вірян на площі Святого Петра, не було й натяку на якісь антиісламські настрої, повідомляє з Рима кореспондент ВВС Девід Віллі.

Добро на їхню канонізацію дав ще попередній папа Бенедикт, тоді як новий понтифік продовжує процес вшанування нової генерації мучеників - як сучасних, так і історичних, каже наш кореспондент.

У травні також мають беатифікувати італійського священика, отця Джузепе Пуґлісі, який загинув 20 років тому від рук сицилійської мафії. Беатифікація - це останній крок на шляху до визнання святим.

ВВС Україна