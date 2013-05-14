Верховна Рада України повинна запровадити мораторій на пошуки правих і винних в історичних перемогах і поразках. Про це заявила народний депутат від фракції “УДАР” Марія Матіос під час виступу з парламентської трибуни.

“УДАР” пропонує відмовитися від політичного психозу на історичні теми і принизливого поділу людей на переможців і переможених. Ми пропонуємо кожній парламентській фракції і позапартійним депутатам сісти за стіл переговорів і обговорити політико-правовий документ про принципи національної згоди, яку розробила партія “УДАР”, - цитує Матіос прес-службюа «УДАРу.

Депутат підкреслила, що конфронтація ніколи не об’єднає Україну. А всі розмови про примирення “не будуть варті виїденого яйця, бо ще рік-два і непримиренних навіки примирять не політики, а цвинтарні огорожі”. “Чому ми словесно змагаємося у тому, щоби дошкульніше сказати або про Східну Україну, або пекучіше принизити Західну Україну саме у дні поминання і згадування тих, хто переміг нацизм? Чому ми не хочемо робити таку українську політику, яку б підтримала вся Україна - від Путивля до Карпат? Будь-яка війна закінчується тоді, коли ховають останнього солдата”, - наголосила депутат.

Матіос відзначила, що депутати повинні збільшити фінансову допомогу ветеранам Другої Світової війни, яких з кожним роком стає все менше. “Ми як законодавці в силі зробити лічені роки колишніх фронтовиків більш комфортними. Держава не зазнає дефолту, якщо ми справжнім бойовим ветеранам зробимо виняткові пенсії. Ветеранів набагато менше, ніж службовців з “особливими заслугами” без реальних заслуг. Даймо небідно і спокійно дожити тим, хто воював по всіх українських, білоруських фронтах і воював за сьогоднішню Україну у лавах УПА. І залишимо цю суспільну деструкцію та конфронтацію у минулому. Кожен з них любив Україну по-своєму”, - підкреслила депутат.

В “УДАРі” переконані, що настав час політикам-парламентаріям відмовитися від безперервного публічного цькування історії і суду над нею. І настав час перейти до реальної національної згоди, адже в суспільстві є запит на громадянський спокій.