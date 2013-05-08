Депутат пропонує саджати за героїзацію ОУН-УПА (законопроект)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект зареєстровано в парламенті.

Даним законопроектом передбачається доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 448 “Реабілітація чи героїзація осіб й організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції”.

Нею передбачається, що публічні заклики до реабілітації чи героїзації осіб й організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції, а також виготовлення матеріалів із закликами до реабілітації чи героїзації осіб й організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів, караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Крім того, реабілітація чи героїзація осіб й організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції, в тому числі й здійснювана посадовими особами, караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. А всі ці дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається: “Резолюція ООН ще раз підтвердила неприпустимість героїзації всіх, хто воював проти країн антигітлерівської коаліції, в тому числі і, наприклад, ОУН-УПА. Але ОУН-УПА ж не просто воювали проти країн антигітлерівської коаліції, а й були щирими ідеологічними прихильниками нацизму та реалізовували жахи фашизму на практиці”.

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В записці сказано, що законопроектом буде встановлено кримінальну відповідальність за героїзацію та реабілітацію осіб й організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції, до яких, “в Україні можна віднести: Організацію українських націоналістів (ОУН), Українську повстанську армію (УПА), Українську повстанську армію «Поліська Січ» (УПА «Поліська Січ» Тараса Бульби-Боровця), Українську народно-революційну армію, Український центральний комітет, батальйони «Нахтігаль» і «Роланд» у складі вермахту, 14 Гренадерну дивізію Ваффен-СС "Галичина" (Перша українська), «Українську національну армію», «Українське визвольне військо», тощо”.