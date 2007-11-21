Ющенко хоче спростити усиновлення сиріт
Президент підпише указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує підписати указ, направлений на спрощення системи усиновлення дітей-сиріт та заохочення до цього.
|Віктор Ющенко під час відвідин Центру соціальної опіки «Отчий дім» у с. Петрівське (Київська обл.). 21 листопада
Також, за словами В.ЮЩЕНКА, його указ буде направлений на впорядкування механізму опіки над дітьми-сиротами.
В.ЮЩЕНКО констатував, що існуюча система опіки не дозволяє ефективно здійснювати управління в цій сфері. Зокрема, як сказав Президент, сьогодні дітьми-сиротами опікується 5 міністерств. Він вважає таку ситуації неприпустимою.
В.ЮЩЕНКО переконаний, що чітка державна політика має базуватись на тому, щоб з першого дня народження «держава взяла за руку дитину і провела її до дорослого життя”. Це стосується і освіти, і першого робочого місця, додав глава держави.
Крім того, сказав В.ЮЩЕНКО, його указ спонукатиме державну, місцеву владу, бізнес, неурядові інституції опікуватись будинками сімейного типу.