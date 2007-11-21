Ющенко хоче спростити усиновлення сиріт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує підписати указ, направлений на спрощення системи усиновлення дітей-сиріт та заохочення до цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у селі Петрівці на Київщині в ході відвідання Центру соціальної опіки дитини, організованому Міжнародною благодійною фундацією «Отчій дім, де виховується більш як 60 дітей.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, його указ буде направлений на впорядкування механізму опіки над дітьми-сиротами.

В.ЮЩЕНКО констатував, що існуюча система опіки не дозволяє ефективно здійснювати управління в цій сфері. Зокрема, як сказав Президент, сьогодні дітьми-сиротами опікується 5 міністерств. Він вважає таку ситуації неприпустимою.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що чітка державна політика має базуватись на тому, щоб з першого дня народження «держава взяла за руку дитину і провела її до дорослого життя”. Це стосується і освіти, і першого робочого місця, додав глава держави.

Крім того, сказав В.ЮЩЕНКО, його указ спонукатиме державну, місцеву владу, бізнес, неурядові інституції опікуватись будинками сімейного типу.