У Черкасах нова коаліція вирішила відновити пам’ятник Леніну

Про це повідомляється у зверненні членів Черкаського громадського Комітету "Захистимо місцеве самоврядування" до лідерів опозиційних партій, на яке посилається «Обозреватель».

«Є рішення суду і його треба виконувати. Адже ми маємо бути законослухняними. Інша справа, як у цій ситуації це реалізовувати… Але рішення суду, як і по інших питаннях, потрібно виконувати, якщо ми – правова держава», – наголосив Віктор Білоусов.

Нагадаємо, що депутати міської ради від ВО «Батьківщина» і «Удару» спільно з комуністами та регіоналами проголосували за імпічмент міському голові Черкас Сергію Одаричу, і спільно переобрали виконавчий комітет.

До його складу, окрім комуніста Віктора Білоусова, увійшли представники Партії Регіонів та «Батьківщини».

Пам'ятник Володимиру Леніну, який стояв на головній площі Черкас, демонтували 27 листопада 2011.

20 грудня Соснівський районний суд Черкас визнав демонтаж пам'ятника Леніну в Черкасах незаконним.