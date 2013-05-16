Ківалов: Лавринович претендує на посаду члена Вищої ради юстиції

Про це повідомив журналістам голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя Сергій Ківалов.

За його словами, від голови ВР Володимира Рибака, як передбачає регламент ВР, надійшли документи, згідно з якими «Лавринович претендує на посаду члена Вищої ради юстиції».

При цьому він нагадав, що парламентом до ВРЮ обираються три представники.

Ківалов нагадав, що на сьогодні Лавринович є членом ВСЮ, але «за посадою», тобто членами ВРЮ за посадою обираються три особи — міністр юстиції, голова Верховного суду і Генеральний прокурор.

«Він (Лавринович — УНІАН) захотів працювати професійно у Вищій раді юстиції», - сказав Ківалов і підкреслив, що у разі, якщо парламент підтримає його кандидатуру, то Лавриновичу доведеться обирати між постом міністра юстиції України і посадою члена Вищої ради юстиції.

Як відомо, сьогодні також Ківалов повідомив журналістам, що склав свої повноваження керівник Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко, оскільки закінчився термін перебування на цій посаді — 3 роки.