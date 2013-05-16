Ківалов: Лавринович претендує на посаду члена Вищої ради юстиції
Міністр юстиції України Олександр Лавринович претендує на посаду члена Вищої ради юстиції за парламентською квотою.
Про це повідомив журналістам голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя Сергій Ківалов.
За його словами, від голови ВР Володимира Рибака, як передбачає регламент ВР, надійшли документи, згідно з якими «Лавринович претендує на посаду члена Вищої ради юстиції».
При цьому він нагадав, що парламентом до ВРЮ обираються три представники.
Ківалов нагадав, що на сьогодні Лавринович є членом ВСЮ, але «за посадою», тобто членами ВРЮ за посадою обираються три особи — міністр юстиції, голова Верховного суду і Генеральний прокурор.
«Він (Лавринович — УНІАН) захотів працювати професійно у Вищій раді юстиції», - сказав Ківалов і підкреслив, що у разі, якщо парламент підтримає його кандидатуру, то Лавриновичу доведеться обирати між постом міністра юстиції України і посадою члена Вищої ради юстиції.
Як відомо, сьогодні також Ківалов повідомив журналістам, що склав свої повноваження керівник Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко, оскільки закінчився термін перебування на цій посаді — 3 роки.