Сьогодні депутати запитають в уряду, де гроші і що там з Вуглегірською ТЕС

Парламент сьогодні під час Години запитань до уряду розгляне питання щодо казначейського обслуговування бюджетних коштів у поточному році та стану справ на Вуглегірській ТЕС, де наприкінці березня сталася пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, порядком денним сьогоднішнього засідання Верховної Ради передбачено розгляд проекту закону про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я, проект закону про внесення змін до деяких законів щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють в сільській місцевості.

Крім того, депутати планують розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та проект закону про внесення змін до закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (щодо створення умов для детінізації роботи малого підприємництва).

Також ВР має намір розглянути проект постанови про встановлення Дня українських миротворців.