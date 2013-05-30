Тимошенко звернулась з відкритим листом до Януковича

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає від Президента Віктора Януковича оприлюднити текст меморандуму про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою ВО “Батьківщина” відкритому листі Тимошенко до Януковича.

«Ви приголомшили країну сенсаційним повідомленням про зміну стратегічного вектора еволюції України з європейського на митносоюзний. Дарма говорити, що такий крок по своїй суті та духу протирічить законам України, указам президентів та постановам Верховної Ради, які вже чітко закріпили наш європейський шлях на близьке та далеке майбутнє. Дарма про це нагадувати, бо правовий аферизм уже став маркером української влади», - заявила Тимошенко.

Вона зауважила, що українська нація - не кріпаки у свавільного рабовласника, а вільний народ незалежної вільної України, і цей вільний народ має право не тільки знати, як в курортних містах представники влади «жонглюють стратегічним вектором за їх спиною», але і висловити свою думку з цього приводу.

Екс-прем’єр вимагає від Януковича негайно, сьогодні оприлюднити текст меморандуму, який буде підписаний завтра в Білорусі, а також доповісти у Верховній Раді про те, що «ви надумали робити з долею 46 мільйонів українців».

«Ви не рабовласник, Вікторе Федоровичу, а лише найнятий на тимчасову роботу політик, і тому я вимагаю від вас відкласти підписання меморандуму на період публічного обговорення суті цього документу та розуміння ставлення до нього українців. Ви не маєте права самовільно вирішувати долю України, спонтанно, на пляжі, без краваток та керуючись лише своїм власним інтересом», - підсумувала Тимошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Астані після зустрічі з Президентами Росії, Білорусі та Казахстану Президент України Янукович заявив, що меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано у Мінську завтра, 31 травня.

Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.