Керівництво МС впевнене у повній інтеграції України в цю організацію

Про це заявили керівники ЄврАзЕС і президенти членів МС, пише Коммерсант-Україна.

"Статус спостерігача надається тільки тим державам, які хочуть увійти в наше інтеграційне об'єднання... Оскільки ми домовилися надати Україні статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, який зараз тільки формується, це означає намір України увійти в цей союз", - заявив заступник генерального секретаря ЄврАзЕС Сергій Глазьєв.

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Впевненість у тому, що Україна приєднається до МС, висловив також президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час спільної прес-конференції з Віктором Януковичем. Український президент у відповідь на слова колеги розсміявся, давши зрозуміти, що вважає це жартом, але спростовувати його слів не став.

У той же час президент Білорусі Олександр Лукашенко, підписуючи кілька технічних документів Євразійської економічної комісії, не звернувши уваги на включений мікрофон, сказав: "Янукович до нас, мабуть, вже ніколи не приїде!"