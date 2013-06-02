До дільниці у Василькові підвезли «спортсменів» - представляються журналістами від УДАРУ

У місті Васильків Київської області, де сьогодні відбуваються вибори міського голови, до виборчої дільниці №86 невідомі підвезли групу молодиків спортивної статури в кількості понад 20 осіб, які називають себе журналістами і стверджують, що приїхали до Василькова на прохання партії “УДАР”.

Як передає кореспондент УНІАН, ці особи намагаються чинити психологічний тиск на виборців, зокрема, запитуючи, за кого люди, які відвідали дільницю, голосують.

Водночас, у міліції Київської області повідомили, що наразі будь-яких порушень громадського порядку не зафіксовано.

Разом з тим, в міліції Київщини зазначили, що також не зафіксовано використання на виборах так званих “каруселей”. Однак у міліції підтвердили, що на території однієї з виборчих дільниць, яка розташована на території місцевого елеватора, було затримано особу, яка намагалася проголосувати, маючи при цьому київську реєстрацію у паспорті.