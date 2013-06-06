Єфремов не приховує, що регіонали сьогодні голосували чужими картками

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що його фракція не має наміру із застосуванням сили розблоковувати трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Він підкреслив, що коли потрібно буде проголосувати за необхідні законопроекти, то “ми знайдемо варіанти, як проголосувати”. На уточнююче запитання журналістів: “Завтра?” Єфремов відповів: “Ні, не завтра”.

На тему: Опозиція не залишатиметься на ніч у парламенті

Як сказав лідер фракції Партії регіонів, жодних домовленостей з опозицією немає, оскільки “представники опозиції не хочуть домовлятися - вони прийшли свідомо сьогодні на роботу для того, щоб зірвати робочий процес і не дати проголосувати за законопроекти, представлені урядом”.

Єфремов підтвердив, що сьогодні члени фракції Партії регіонів голосували чужими картками. Він пояснив, що було прийняте рішення голосувати за колег, оскільки деякі з них були зайняті тим, щоб не пропустити представників опозиції, які могли перешкодити голосуванню членів фракцій ПР і КПУ.