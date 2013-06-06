Єфремов розказав про «більш-менш пристойного» Кличка і «вандала» Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав на брифінгу.

Єфремов зазначив, що парламентська більшість голосуванням за призначення суддів «хотіла продемонструвати усім», що у неї є «необхідна кількість голосів у залі».

Він підкреслив, що у голосуванні брали участь 234-238 народних депутатів. За його словами, ненормально, коли судді виїжджають до Києва для призначення на пости, витрачаються бюджетні гроші, а парламент у цей час блокується, і не ухвалюються рішення.

Єфремов сказав, що під час голосування Кличка і Яценюка попросили пройти до голови ВР Володимира Рибака. За його словами, їх пропустили, і “якщо Кличко поводився більш-менш пристойно, висловлюючи свою точку зору, то Яценюк почав займатися буквально вандалізмом — висмикувати і ламати мікрофон”.

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Єфремов підкреслив, що “фракція ПР спільно зі своїми партнерами — фракцією КПУ - готова була працювати сьогодні і приймати необхідні закони”.

За його словами, зокрема, мали бути розподілені субвенції у регіони для погашення різниці за тарифами за комунальні платежі, але це рішення не ухвалене через блокування роботи ВР, тому, “якщо завтра десь почнуть відключати воду, то це буде результат роботи опозиції, яка сьогодні зірвала вчергове розгляд даного питання, і працює за принципом, — чим гірше у державі, тим краще для них”.