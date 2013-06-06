Опозиція не залишатиметься на ніч у парламенті

Опозиційні депутати не залишатимуться на ніч у сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок.

Тягнибок також додав, що завтра опозиційні фракції визначаться зі своїми подальшими діями.

Він наголосив, що сьогодні депутати від Партії регіонів та КПУ голосували за своїх колег.

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За словами Тягнибока, він має підтвердження того, що голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир Макеєнко, який власне відповідає за це питання, голосував за іншого депутата.

Тягнибок зазначив, що також “голова лічильної комісії ВР, пан Олійник, який власне і повинен слідкувати за тим, щоб було персональне голосування, дозволяє собі голосувати за інших”.

“Ми, звісно, будемо вимагати відставки цих осіб, які займають свої посади неправильно”, - наголосив Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозиція сьогодні цілий день блокуватиме трибуну Верховної Ради, аби не допустити ухвалення законопроектів, які не покращать життя людей. Він зазначив, що опозиція вимагає денонсації угоди між Кіпром та СРСР про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна.

Відповідні законопроекти опозиції 5 червня Верховна Рада відмовилася підтримати.