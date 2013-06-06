Вітер зірвав дах VIP-залу аеропорту в Єревані (фото)

18:55, 06 червня 2013
Політика
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Сильний вітер зірвав дах VIP-залу єреванського аеропорту «Звартноц».

У Єреванському аеропорту зірвало дах / Фото: lragir.am

Сигнал про подію надійшов вдень 6 червня, пишуть Новини Вірменії.

Як повідомляє прес-служба МНС Вірменії, вітер зірваний дах перекинув на припарковані біля аеропорту в Єревані машини.

За попередніми даними, постраждалих немає.

На місце події направлено загін рятувальників.

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