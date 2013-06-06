Вітер зірвав дах VIP-залу аеропорту в Єревані (фото)

Сильний вітер зірвав дах VIP-залу єреванського аеропорту «Звартноц».

Сигнал про подію надійшов вдень 6 червня, пишуть Новини Вірменії. Як повідомляє прес-служба МНС Вірменії, вітер зірваний дах перекинув на припарковані біля аеропорту в Єревані машини. За попередніми даними, постраждалих немає. На місце події направлено загін рятувальників.

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