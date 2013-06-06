Вітер зірвав дах VIP-залу аеропорту в Єревані (фото)
18:55, 06 червня 2013Політика
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Сильний вітер зірвав дах VIP-залу єреванського аеропорту «Звартноц».
У Єреванському аеропорту зірвало дах / Фото: lragir.am
Сигнал про подію надійшов вдень 6 червня, пишуть Новини Вірменії.
Як повідомляє прес-служба МНС Вірменії, вітер зірваний дах перекинув на припарковані біля аеропорту в Єревані машини.
За попередніми даними, постраждалих немає.
На місце події направлено загін рятувальників.
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