У Єревані провели пікет під гаслом «Газпром, геть з Вірменії!» (фото)

В акції взяли участь близько 20 членів ініціативи "Не допустимо подорожчання газу".

Пікетувальники хотіли передати листа послу РФ Івану Волинкіну, в якому йщлося, що подорожчання газу призведе до збільшення комунальних витрат та зростання цін в цілому, пише Росбалт.

Активісти прийшли до посольства з плакатами: "Росія, йди з Вірменії!" і "Газпром, геть з Вірменії!". Учасники акції вважають, що до Вірменії можна поставляти газ з Ірану і впроваджувати використання альтернативних джерел енергії. До пікетувальників з посольства ніхто не вийшов.

Як відомо, Газпром повідомив про свій намір підвищити вартість газу для Вірменії зі $180 до $270 за тисячу кубометрів ще в середині травня. Нові тарифи повинні набути чинності на початку липня.