У Туреччині після протестних виступів госпіталізували майже тисячу осіб

Про це сьогодні повідомив глава МВС Муаммер Гюлер, цитує ІТАР-ТАРС.

За його словами, 79 осіб продовжують лікування в стаціонарі, з них вісім у реанімації, а чотири в критичному стані. Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих в результаті заворушень у республіці перевищує 3 тис осіб, зокрема 516 правоохоронців. Йдеться про всіх постраждалих, в тому числі і про тих, які отримали допомогу на місці і не зверталися до лікарень.

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Гюлер також заявив, що загальний збиток від заворушень оцінюється понад 37 млн доларів. Міністр вказав, що влада продовжить досліджувати записи з камер спостереження у зв'язку з повідомленнями про застосовану поліцією надмірну сили щодо демонстрантів. Гюлер особливо відзначив, що кожен громадянин країни повинен захищати закон і не використовувати соціальні мережі з провокаційною метою. Турецькі власті вважають головним знаряддям пропаганди провокаторів мережа мікроблогів Твіттер. За кілька днів протестів число повідомлень на тему турецьких протестів в ній перевищила 1 млн, і, як повідомляє телеканал Сі-Ен-Ен-Тюрк, це більше, ніж за весь час нестабільності в Єгипті. Кілька десятків громадян було затримано за заклики до заворушень,які були розміщені в Твіттері.