Під час протестів у Туреччині затримали сім іноземців
В ході заворушень у Туреччині затримано сім іноземців.
Про це повідомив у четвер прем'єр країни Реджеп Тайїп Ердоган на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Тунісу Алі аль-Арейдом, передає РІА «Новости».
Водночас Ердоган зазначив, що серед затриманих під час протестів у Туреччині немає іноземців з дипломатичними паспортами.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у затриманого грецького студента нібито був дипломатичний паспорт.
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"У ході безпорядків затримано сім іноземців. Справи шести зараз у прокуратурі, одного тільки затримано. У жодного з них немає дипломатичного паспорта", - сказав Ердоган.
Антиурядові виступи, що тривають по всій Туреччині, почалися через наміри влади вирубати парк Гезі в центральному районі Стамбула Таксимі.
За час виступів затримано понад три тисячі людей, багатьох після складання протоколів відпущено.