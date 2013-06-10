До Тимошенко прибула спільна комісія німецьких та українських лікарів

Українські спеціалісти, які займаються лікуванням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, виконують усі рекомендації лікарів берлінської клініки “Шаріте”.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні це на брифінгу перед лікарнею сказав журналістам заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

За його словами, сьогодні до ЦКЛ “Укрзалізниці” прибули лікуючі лікарі Тимошенко із берлінської клініки “Шаріте” - Карл Макс Айнхойпль та Аннет Райсхауер. Зараз у харківській лікарні працює спільна комісія німецьких та українських лікарів.

Толстанов зауважив, що сьогодні після обіду спеціалісти “Шаріте” планують покинути лікарню.

Він висловив переконання, що німецькі спеціалісти підтвердять висновки українських медиків про покращення стану здоров’я Тимошенко.

“Переконаний, що німецькі лікарі підтвердять висновки українських фахівців про позитивні зміни в руховій активності та загальному стані здоров’я пацієнтки”, - сказав Толстанов.

Заступник міністра відмовився говорити про можливість виписки Тимошенко, пославшись на те, що робота міжнародної медичної комісії ще продовжується.

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Як повідомлялося, Тимошенко у 2011 році була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією. З травня минулого року екс-прем'єр перебуває на лікуванні в харківській лікарні. Лікування проходить за рекомендаціями німецьких лікарів, оскільки медикам МОЗ України Тимошенко не довіряє.

Лікарі клініки "Шаріте" час від часу відвідують Тимошенко.