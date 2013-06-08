Кваснєвський каже, що є шанс звільнити Тимошенко до осені

За словами Кваснєвського, їхня місія з Петом Коксом принесла вже багато позитивних результатів і є надія, що до осені Україні вдасться виконати всі три головні умови ЄС - виборча реформа, судова реформа і "справа Тимошенко".

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"Що стосується Юлії Тимошенко, то цим питанням разом з Петом Коксом ми займаємося майже рік. Двох політиків нам вдалося звільнити, зараз ведемо переговори по справі Тимошенко і, мені здається, що шанси є. Ми прийняли на себе зобов'язання не висловлюватися про місію публічно. Зараз ми їздимо між Харковом, де лежить у лікарні Юлія Тимошенко, і Києвом, де перебувають президент Янукович і прем'єр. Євросоюз поставив Україні три умови, щоб договір про асоціацію був підписаний: реформа виборчої системи, реформа судової системи і справа Тимошенко. Мені здається, що є вірогідність, що до осені будуть досягнуті результати у всіх трьох сферах", - роповів екс-президент Польщі в інтерв'ю Польському радіо.

Як відомо, черговий приїзд місії Кокса та Кваснєвського очікується 11-13 червня.