Янукович звів в одному комітеті Богословську, Гончарука і Табачника

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Янукович ввів до складу Комітету з економічних реформ таких осіб: заступника голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції (за згодою) Інну Богословську, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (за згодою) Володимира Вечерка, радника Президента України - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарука, Урядового уповноваженого з прав інвалідів (за згодою) Олексія Журавка.

Крім того, глава держави затвердив у складі Комітету з економічних реформ міністра освіти і науки України Дмитра Табачника.