Мірошниченко: Янукович відкритий для діалогу щодо Тимошенко

Президент України Віктор Янукович відкритий до діалогу в питаннях, які стосуються ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це сказав представник Президента у Верховній Раді України Юрій Мірошниченко журналістам, розповідаючи про підсумки зустрічі керівництва парламенту з главою держави.

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За його словами, в ході зустрічі ставилось питання щодо звільнення Тимошенко і глава держави вичерпно прокоментував це питання. “Він сказав, що на жаль в межах діючого законодавства рішення поки що немає, тим більше, що судовий процес поки не завершено, але він не закритий для діалогу”, - сказав Мірошниченко.

При цьому він зауважив, що Президент сказав: “Все можливо”. Але на уточнююче запитання, чи відноситься ця фраза до можливості звільнення Тимошенко, Мірошниченко ствердно не відповів.

“У нього (Януковича) упередження в питанні Тимошенко немає... Там не стояло питання ультимативно - звільніть і все, - йшлося про політичний і юридичний аспект питання Тимошенко і в цьому контексті Президент готовий розглянути ті механізми, які будуть запропоновані”, - сказав представник глави держави.

За його словами, на сьогоднішній день триває діалог української влади із європейською стороною, а сьогодні започаткований політичний діалог з представниками опозиції.

За словами Мірошниченка, Президент не відкинув “питання Тимошенко”, не продемонстрував якусь зневагу в діалозі, а навпаки сказав, що готовий слухати правові аргументи опозиції. “Оскільки не може бути ухвалено штучного закону, або штучного рішення для однієї людини. В таких умовах це буде певний сигнал, що дозволено все”, - сказав Мірошниченко.

Мірошниченко підкреслив, що в питанні Тимошенко “не було торгів на сьогоднішній зустрічі, в тому числі не ставилося ультимативне питання щодо необхідності відпустити Тимошенко для лікування за кордон”.