Яценюк заявляє, що Клюєв подав на нього до суду
Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв подав до суду на народного депутата України Арсенія Яценюка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після зустрічі керівництва парламенту із Президентом України Віктором Януковичем повідомив сам Яценюк.
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“Я назвав йому конкретних два прізвища. Це Клюєв і Арбузов, які мають відношення до тиску на опозиційних депутатів і до скупки цих депутатів. На що ним було сказано, що треба зустрічатися і говорити. Сказав: ми зустрінемось, з Клюєвим, так точно. Він сьогодні подав на мене в суд”, - сказав Яценюк. Він наголосив, що обов’язково зустрінеться із Клюєвим в суді зі свідками, які будуть говорити про те, яке Клюєв має відношення до купівлі депутатів. “Тому я ще зараз звертаюсь до Арбузова, першого віце-прем’єра, ще нехай він подасть в суд. Ми також зустрінемось в суді і не виключаю, що і в міжнародних судах”, - наголосив Яценюк. “Те, що я побачив, Клюєв образився на те, що я розповів правду про те, що він займається політичною корупцією у Верховній Раді України, про те, що він скуповував у минулому і в цьому скликанні “тушок”. І про те, що він мав відношення до акцій 18 травня, де були побиті журналісти. Я готовий іти в суд тільки персонально з ним в суді і виводити його на чисту воду”.