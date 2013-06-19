Яценюк заявляє, що Клюєв подав на нього до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після зустрічі керівництва парламенту із Президентом України Віктором Януковичем повідомив сам Яценюк.

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“Я назвав йому конкретних два прізвища. Це Клюєв і Арбузов, які мають відношення до тиску на опозиційних депутатів і до скупки цих депутатів. На що ним було сказано, що треба зустрічатися і говорити. Сказав: ми зустрінемось, з Клюєвим, так точно. Він сьогодні подав на мене в суд”, - сказав Яценюк. Він наголосив, що обов’язково зустрінеться із Клюєвим в суді зі свідками, які будуть говорити про те, яке Клюєв має відношення до купівлі депутатів. “Тому я ще зараз звертаюсь до Арбузова, першого віце-прем’єра, ще нехай він подасть в суд. Ми також зустрінемось в суді і не виключаю, що і в міжнародних судах”, - наголосив Яценюк. “Те, що я побачив, Клюєв образився на те, що я розповів правду про те, що він займається політичною корупцією у Верховній Раді України, про те, що він скуповував у минулому і в цьому скликанні “тушок”. І про те, що він мав відношення до акцій 18 травня, де були побиті журналісти. Я готовий іти в суд тільки персонально з ним в суді і виводити його на чисту воду”.