Прем’єр Грузії не виключає арешту Саакашвілі

«Закон однаковий для всіх, і нічого не можна виключати», – сказав Іванішвілі сьогодні в Єрусалимі, передає радіо «Свобода».

За словами грузинського прем’єра, він не хоче вести переговори з Саакашвілі.

Прем’єр Грузії назвав Президента «талановитим майстром шахрайства» і тим, «хто не поважає грузинських законів».

На тему: Екс-главі МВС Грузії висунули звинувачення у зв'язку зі справою про вбивство

Водночас кільком соратникам Саакашвілі висунули звинувачення, відколи коаліція Іванішвілі «Грузинська мрія» перемогла на виборах минулого жовтня.

Колишнього прем’єра Іване Мерабішвілі, який є генсекретарем партії Президента Саакашвілі «Єдиний національний рух», заарештували минулого місяця за звинуваченням у перевищенні влади, розкраданні, підкупі виборців і покриванні вбивства.