Прем’єр Грузії не виключає арешту Саакашвілі

14:56, 25 червня 2013
Політика
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Прем’єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі не виключає можливості арешту Президента країни Михайла Саакашвілі після того, як він залишить посаду за підсумками президентських виборів, запланованих на жовтень.

Іванішвілі каже, що нічого не слід виключати / Фото: top100.rambler.ru

«Закон однаковий для всіх, і нічого не можна виключати», – сказав Іванішвілі сьогодні в Єрусалимі, передає радіо «Свобода».

За словами грузинського прем’єра, він не хоче вести переговори з Саакашвілі.

Прем’єр Грузії назвав Президента «талановитим майстром шахрайства» і тим, «хто не поважає грузинських законів».

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Водночас кільком соратникам Саакашвілі висунули звинувачення, відколи коаліція Іванішвілі «Грузинська мрія» перемогла на виборах минулого жовтня.

Колишнього прем’єра Іване Мерабішвілі, який є генсекретарем партії Президента Саакашвілі «Єдиний національний рух», заарештували минулого місяця за звинуваченням у перевищенні влади, розкраданні, підкупі виборців і покриванні вбивства.

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