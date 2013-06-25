Екс-главі МВС Грузії висунули звинувачення у зв'язку зі справою про вбивство

Мова йде про те, що Мерабішвілі нібито сприяв приховуванню причетності працівників МВС до вбивства співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані в 2006 році, пишуть Новини Грузії.

"Іване Мерабішвілі 24 червня було пред'явлено звинувачення по частині 2 статті 332 КК Грузії (зловживання особами, які займають державно-політичні посади, службовими повноваженнями, - позбавлення волі до 5 років - ред.)", - заявили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, затриманому 21 травня Мерабішвілі вже пред'явили звинувачення за трьома епізодами - створення фіктивних робочих місць для прихильників пропрезидентської партії, привласнення чужого майна та розтрата коштів МВС Грузії, а також перевищення службових повноважень, у зв'язку зі справою про розгін акції опозиції 26 травня 2011 року.

Відомо, що Сандро Гіргвліані 28 січня 2006 разом зі своїм другом Леваном Бухаідзе відвідав кафе в центрі Тбілісі. Там знаходилися колишні високопоставлені чиновники МВС і дружина Мерабішвілі, з якими у Гиргвліані зав'язалася сварка. У той же день його тіло було виявлено в селищі Окрокана з ознаками насильницької смерті.

У справі про вбивство Гиргвліані були засуджені колишні співробітники департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, яким суд незабаром скоротив строки, а президент країни простив їм половину терміну і вони вийшли з в'язниці вже в листопаді 2008 року.

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Грузинська опозиція (нинішня влада - ред.), відомі правозахисні та громадські організації країни не раз заявляли про неефективне розслідування вбивства Гиргвліані, стверджуючи, що слідство навмисно приховало можливий зв'язок зі справою високопоставлених представників МВС.