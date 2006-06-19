Збірна Бразилії зіграла з Австралією і вийшла в 1/8 фіналу

Збірна Бразилії на Чемпіонаті світу з футболу в Німеччині обіграла Австралію з рахунком 2:0, забезпечивши собі вихід в 1/8 финалу.

У збірної Бразилії відзначилися нападник міланського “Інтеру” АДРІАНУ (49’) та дебютант збірної Бразилії ФРЕД (89’), який вийшов на заміну АДРІАНУ.

Таким чином, в групі F за результатами другого туру лідирує збірна Бразилії з 6 очками (3-0). Друге місце посідає збірна Австралії з 3 очками (3-3), яка залишає реальні шанси на вихід з групи. На третьому місці – збірна Хорватії з 1 очком (0-1). Аутсайдером групи поки що є збірна Японії з 1 очком (1-3).

Наступні зустрічі у групі F заплановані на 22 червня – Японія-Бразилія (Дортмунд) і Хорватія-Австралія (Штуттгарт).