Німецький лікар підтверджує різке погіршення здоров'я Тимошенко

Про це газеті “КоммерсантЪ-Украина” заявив очільник клініки Карл Макс Айнхойпль.

Зокрема, Айнхойпль підтвердив різке погіршення здоров'я екс-прем'єра і готовність надати їй відповідне лікування у Німеччині.

"Це сталося саме того тижня, коли Олександр Кваснєвський і Патрік Кокс були в Україні (28 червня - УНІАН). Так, вона (Юлія Тимошенко - УНІАН) і далі не готова, щоб їй робили операцію в Україні. Наші лікарі у неї були більше тижня тому. Наша пропозиція лікувати її тут, в Берліні, залишається, звичайно, дійсною. Якби Президент Віктор Янукович був готовий до такого жесту, це тільки підвищило б повагу до нього", - пояснив Айнхопль.

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Як відзначає видання, соратники Тимошенко зійшлися на думці, що зараз юридичних механізмів для її виїзду до Німеччини немає, але їх можна створити. "Це питання політичної волі. За бажання влади такий механізм можна створити", - заявив газеті “КоммерсантЪ-Украина” адвокат екс-прем'єра Олександр Плахотнюк.

На його думку, для початку такої процедури необхідні медичний висновок Міжнародної комісії лікарів і відповідне розпорядження Державної пенітенціарної служби. «Наприклад, можна на законодавчому рівні прийняти інструкції або нормативні документи, які б дозволили ДПтС ухвалити таке рішення (про лікування за межами країни - УНІАН)», - упевнений Плахотнюк.

«Юлія Тимошенко зараз перебуває під юрисдикцією ДПтС, і саме там можуть ухвалити рішення про її лікування за кордоном. Зараз дане рішення перебуває у політичній площині і залежить від позиції нинішньої влади», - відзначив народний депутат Сергій Сас ("Батьківщина").

Видання нагадує, що надію на позитивне вирішення питання раніше дав Президент Янукович. Під час останньої зустрічі з лідерами парламентських фракцій він сказав: "Питання про надання можливості Тимошенко одержати належну медичну допомогу за кордоном розглядається". Для цього, на думку політичних соратників глави держави, Україні потрібно буде укласти додаткові угоди з Німеччиною. "Минулого року спільним наказом Мін’юсту і Мінохоронздоров'я було врегульовано питання про можливість для всіх ув’язнених лікуватися у приватних клініках на території України. Проте для виїзду за кордон необхідно врегулювати низку питань, перш за все - режим лікування людини, засудженої за злочин", - сказав народний депутат Володимир Олійник (Партія регіонів).

У Партії регіонів не виключають, що Тимошенко зможе відправитися на лікування за кордон. "Я вважаю, що, якщо людині потрібно лікуватися, їй необхідно надати таку можливість. Я нічого не бачу поганого в тому, щоб засуджений міг лікуватися за кордоном, якщо в Україні такої можливості немає", - заявив заступник голови фракції Партії регіонів Олег Царьов.