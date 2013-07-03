У ГПУ назвали імена тих, хто допомагав Тітушку бити журналістів
8 липня відбудеться попереднє засідання суду щодо побиття журналістів Ольги Сніцачук та Владислава Соделя, по якому, крім Вадима Тітушка, проходять Сергій Приходько, Андрій Ярошенко та Михайло Пшук.
Це журналістам повідомив заступник начальника управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Юрій Севрук під час засідання Комітету з питань свободи слова та інформації.
Згадані особи, за словами представника ГПУ, разом з Вадимом Тітушком брали участь у нападі на журналістів у Києві 18 травня, пише Телекритика.
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На засіданні Комітету звернули увагу на те, що у правоохоронних органів немає доказів, що обвинувачені є членами злочинного угрупування.
На це повідомлення голова ТСК з розслідування фактів побиття журналістів 18 травня в Києві Віталій Ярема зазначив, що вищезгадані особи були розпізнанні на відеозаписах рейдерського захоплення будинку вчительки з Києва Ніни Москаленко. За наявності таких доказів пан Ярема припустив, що молоді люди є учасниками злочинного угрупування.
Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва розглядає справу щодо нападу на журналістів під час проведення акції "Вставай, Україно!" у Києві 18 травня. Засідання суду було перерване через відсутність свідка і призначене на 10 липня.