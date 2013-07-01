У Києві розпочався суд над Тітушком (відео)

Шевченківський районний суд м. Києва розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка у побитті журналістки Ольги Сніцарчук та фотокореспондента Владислава Соделя під час акції опозиції 18 травня у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відкрила головуюча у справі суддя Лариса Радомська.

У залі суду знаходяться обвинувачений, потерпіла, свідки у справі та багато представників ЗМІ.

Адвокат Тітушка висловився проти проведення журналістами аудіо- та відеозаписів ходу судового засідання, але суд не задовольнив це клопотання.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Украина» Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (навмисно легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності). Почато досудове розслідування. Згодом дії нападника було перекваліфіковано в хуліганство. Триває провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, скоєне групою осіб) і ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста).

За підозрою у нападі затримали Тітушка. 22 травня суд звільнив його під заставу і підписку про невиїзд.

12 червня у прокуратурі Шевченківського району Києва повідомили, що направили до суду обвинувальний акт стосовно Тітушка, котрий підозрюється у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня у центрі Києва.

Досудове розслідування стосовно інших трьох осіб, що також підозрюються у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня, триває, додали в прокуратурі.